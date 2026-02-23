Разработчики Tony Hawk спасли студию, превратив GBA в "3D-консоль" ради невозможного порта

В начале 2000-х портирование крупных консольных хитов на портативные устройства чаще всего заканчивалось провалом. Однако версия Tony Hawk’s Pro Skater для Game Boy Advance стала редким исключением — и, как выяснилось, появилась на свет из отчаяния.

Сооснователь Vicarious Visions Картик Бала рассказал, что к 2000 году студия оказалась на грани краха. Крупный контракт сорвался, у компании с 45 сотрудниками не было средств на зарплаты, а банки отказывались выдавать кредит из-за отсутствия активов и залога. В итоге братьям удалось получить заем в размере одного миллиона долларов, но риск был огромным: провал означал бы долги на долгие годы.

Спасительной идеей стал порт Tony Hawk’s Pro Skater на Game Boy Advance. На выставке E3 2000 Бала лично подошёл к Тони Хоуку на стенде Activision и предложил выпустить портативную версию хита. Чтобы произвести впечатление, команда заранее подготовила «фейковые» скриншоты — художники срочно нарисовали концепты предполагаемой версии для GBA и отправили их на выставку курьером.

Издателю идея понравилась, и проект получил зелёный свет. Однако вскоре выяснилось, что реализовать задуманное практически невозможно. Изначально планировалось сделать игру в 2D со спрайтами, но объём анимаций для трюков превышал возможности картриджа: при лимите в 8 МБ требовалось около 80 МБ данных.

Тогда разработчики приняли радикальное решение — отказаться от спрайтов и заставить GBA рендерить полноценную трёхмерную графику с полигональными моделями. Для портативной консоли, рассчитанной на уровень SNES, это казалось безумием. Тем не менее программисты студии сумели реализовать 3D-движок, обеспечив стабильные 60 кадров в секунду.

Когда Nintendo и Activision увидели рабочую версию, по словам Балы, «никто не мог поверить», что перед ними полноценная 3D-игра на карманной системе.

Tony Hawk’s Pro Skater для Game Boy Advance вышла в 2001 году вместе с консолью и впоследствии стала одной из самых знаковых игр платформы. Успех проекта позволил Vicarious Visions полностью расплатиться с долгами и закрепиться как ведущий разработчик игр для GBA. Позже студия продолжила сотрудничество с Activision и в 2005 году была приобретена издателем.

История показывает, что иногда именно отчаянные решения и рискованные технические эксперименты способны не только спасти компанию, но и изменить представление о возможностях целой платформы.