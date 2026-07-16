Microsoft объяснила, почему Tony Hawk's Pro Skater 1+2 внезапно исчезла из списка Game Pass

Microsoft прокомментировала неожиданное исчезновение Tony Hawk's Pro Skater 1+2 из июльского списка игр для Xbox Game Pass. Как выяснилось, причиной стали лицензионные сложности, а не отмена релиза в подписке.

Игра была анонсирована как часть первой волны июльских новинок Game Pass, однако за несколько дней до предполагаемого появления её без объяснений убрали из официального списка. Это вызвало вопросы у игроков, особенно учитывая, что после покупки Activision права на франшизу принадлежат Microsoft.

Позже журналист Джез Корден сообщил, что Microsoft подтвердила: перенос связан с лицензионной проблемой. Компания заверила, что Tony Hawk's Pro Skater 1+2 всё же появится в Game Pass, но точные сроки пока не называются.

Хотя официально причина не раскрывается, предполагается, что речь идёт о лицензировании музыкальных композиций. Серия Tony Hawk традиционно включает большое количество лицензированных треков, и именно они могли стать препятствием для выпуска игры в подписочном сервисе.

Ситуация вновь привлекла внимание к проблемам цифровой дистрибуции. Лицензии на музыку и другой сторонний контент нередко влияют на доступность игр в онлайн-магазинах и сервисах подписки, даже если права на саму игру принадлежат владельцу платформы.