Microsoft передумала добавлять Tony Hawk's Pro Skater 1+2 в Game Pass

яcrosoft неожиданно изменила список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в июле. Компания подтвердила, что Tony Hawk's Pro Skater 1+2 больше не появится в подписке, хотя ранее ремастер был включен в официальный список ближайших релизов.

В обновленном сообщении Xbox говорится:

«Мы удалили Tony Hawk's Pro Skater 1+2 из списка игр, которые скоро появятся в Game Pass».

Причины такого решения Microsoft не раскрыла. Также неизвестно, связано ли это с изменением соглашений с издателем Activision или релиз игры в сервисе был перенесен на более поздний срок.

Несмотря на отмену, июльская подборка Game Pass остается насыщенной. Подписчики получат доступ к Gears of War: Reloaded, The Planet Crafter, полноценному релизу Palworld 1.0, а также ряду других проектов, включая Ascend to Zero, FixForce и Fogpiercer.

Пока Microsoft не сообщила, стоит ли ожидать появления Tony Hawk's Pro Skater 1+2 в Xbox Game Pass в будущем или игра окончательно исключена из планов сервиса.