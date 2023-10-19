Обновление 1.1 для Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 убирает требование подключения к сети, но только на Steam Deck ©

Последнее обновление 1.1 для ПК-версии Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 вызывает споры. Это небольшое исправление, которое убирает необходимость всегда быть онлайн для игры, но только на Steam Deck.

Патч также исправляет еще одну проблему с версией Steam Deck, в данном случае не вызывая споров. Теперь гибридное наложение виртуальной клавиатуры между консолью и ПК Valve работает корректно.

В действительности, выбор по удалению обязательного присутствия в сети из Steam Deck имеет смысл, поскольку в настоящее время среди проблем совместимости игры с оборудованием также указывается необходимость всегда быть онлайн для игры в одиночном режиме.

Виртуальная клавиатура также была проблемой, поскольку игра требует ввода (небольшого) текста. Короче говоря, похоже, что Activision уделяет особое внимание этой версии игры, в которую, очевидно, активно играют.