Как стало известно, сегодня состоялся релиз русификатора для Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

Автор перевода longyder сообщил о том, что он совместно с небезызвестной группой Team RIG смогли перевести игру.

Несмотря на то, что в игре не содержится слишком много текста, русскоязычным игрокам все равно будет приятнее играть с русским переводом.

По словам автора, в игре на русский язык теперь переведено всё кроме трюков (чтобы не вносить путаницу), а с переводом поставляется аж 4 разных шрифта - игроки смогут сами выбрать какой шрифт им нравится больше.

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