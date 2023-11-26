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Tony Hawk's Pro Skater 1+2 04.09.2020
7.9 31 оценка

Состоялся релиз русификатора для Tony Hawk's Pro Skater 1+2

AceTheKing
Новости

Как стало известно, сегодня состоялся релиз русификатора для Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

Автор перевода longyder сообщил о том, что он совместно с небезызвестной группой Team RIG смогли перевести игру.

Несмотря на то, что в игре не содержится слишком много текста, русскоязычным игрокам все равно будет приятнее играть с русским переводом.

По словам автора, в игре на русский язык теперь переведено всё кроме трюков (чтобы не вносить путаницу), а с переводом поставляется аж 4 разных шрифта - игроки смогут сами выбрать какой шрифт им нравится больше.

Скачать русификатор для игры можно бесплатно прямо с нашего сайта.

37
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
ron in

Спасибо братья от всего сердца

14
TAPAKAH222

Мда... как всё плохо, если даже за такую мелочь благодарят теперь.

-31
JustMike TAPAKAH222

Для кого-то мелочь, а для других приятное дополнение к замечательной игре.

5
ratte88 TAPAKAH222

Ты поехавший? У тебя диагноз какой-то, что ты просто обязан идти наперекор всем? Или твоя цель стать топ1 по минусам?

1
muxamor2011 TAPAKAH222

сделай не такую "мелочь", мы тебя поблагодарим.
сделай хотя бы что нибудь, кроме как языком молоть тут. но увы. сомневаюсь что мы от тебя этого дождемся.

1
Josuke_4444

Только сейчас?Я думал давно русик есть

3
prorock

В игре так "много" текста, что мне казалось, что локализация была на релизе...

1
Punisher1

Респект переводчикам

3
ratte88

Спасибо!

3
Andrew Shimansky

👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

1
Sikator93

А нет музла с плойки?

0
Urry10

Спасибо, все работает отлично. Выбрал 3й шрифт....

0
arti Fighters

Круто

0
RTYWD

Шлак! а не игра

-2