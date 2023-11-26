Как стало известно, сегодня состоялся релиз русификатора для Tony Hawk's Pro Skater 1+2.
Автор перевода longyder сообщил о том, что он совместно с небезызвестной группой Team RIG смогли перевести игру.
Несмотря на то, что в игре не содержится слишком много текста, русскоязычным игрокам все равно будет приятнее играть с русским переводом.
По словам автора, в игре на русский язык теперь переведено всё кроме трюков (чтобы не вносить путаницу), а с переводом поставляется аж 4 разных шрифта - игроки смогут сами выбрать какой шрифт им нравится больше.
Скачать русификатор для игры можно бесплатно прямо с нашего сайта.
Спасибо братья от всего сердца
Мда... как всё плохо, если даже за такую мелочь благодарят теперь.
Для кого-то мелочь, а для других приятное дополнение к замечательной игре.
Ты поехавший? У тебя диагноз какой-то, что ты просто обязан идти наперекор всем? Или твоя цель стать топ1 по минусам?
сделай не такую "мелочь", мы тебя поблагодарим.
сделай хотя бы что нибудь, кроме как языком молоть тут. но увы. сомневаюсь что мы от тебя этого дождемся.
Только сейчас?Я думал давно русик есть
В игре так "много" текста, что мне казалось, что локализация была на релизе...
Респект переводчикам
Спасибо!
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
А нет музла с плойки?
Спасибо, все работает отлично. Выбрал 3й шрифт....
Круто
Шлак! а не игра