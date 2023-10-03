Состоялся релиз Tony Hawk's Pro Skater 1+2 в Steam: игра вышла без защиты Denuvo - ее уже взломали

Только что состоялся релиз игры Tony Hawk's Pro Skater 1+2 в Steam. Игра вышла спустя три года после релиза в Epic Games Store. Примечательно то, что в отличии от EGS версии в данном случае издатель Activision Blizzard решил не ставить защиту Denuvo на игру, скорее всего посчитав это не нецелесообразным.
Размер EXE-файла составляет всего 63,25 МБ. За три года до этого игра так и не была никем взломана. Steam-версию уже выложила группа RUNE, поэтому появление игры на торрентах лишь дело времени.
Tony Hawk's Pro Skater 1+2 представляет из себя ремейк обновленных Tony Hawk's Pro Skater и Tony Hawk's Pro Skater 2.
Удивительно, что убрали защиту, ведь насколько помню, то её до сих пор не взломали
И что тут удивительного? С момента релиза три года прошло, кому надо ее три года назад купили
Она в стиме только вышла. Ты о чем? Новая + куда больше аудитории.
В ЕГС забытом боге лежала эти три года.
3 года, это попахивает старостью, новая скорей для стимбоев
Вот это мы берём!