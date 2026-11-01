Легендарного скейтбордиста выгнали из популярного места в Лос-Анджелесе во время съемок видео по мотивам игры

Даже легенда скейтбординга Тони Хоук должен соблюдать закон — по крайней мере, если речь идет о требованиях охраны на одной из самых известных площадей Лос-Анджелеса.

В пятницу 58-летний профессиональный скейтбордист рассказал, что его выгнали из парка Першинг-сквер (Pershing Square), когда он снимал видео, посвященное своей легендарной игре — «Tony Hawk’s Pro Skater 3».

«Забавный факт: сегодня нас выгнали из Першинг-сквер прямо во время съемок», — написал Хоук в соцсети, опубликовав ролик, в котором воссоздаются сцены из классической игры, отмечающей в этом году свое 25-летие.

В видео показано, как Хоук катается по знаменитой локации в центре Лос-Анджелеса, проезжая мимо узнаваемых красных шаров и расположенной неподалеку автомойки, после чего кадры из реальности сменяются фрагментами из игры.

В игре персонаж выполняет трюки и сальто — сам Тони Хоук в реальности этого не делает (возможно, сказывается возраст — ему уже 58 лет, и он официально завершил спортивную карьеру).

Не исключено, что охрана просто не узнала легенду скейтбординга. Тони Хоук уже стал своего рода интернет-мемом: он часто рассказывает о случаях, когда люди не верят, что перед ними — тот самый Тони Хоук.

Игра «Tony Hawk’s Pro Skater 3» вышла в Северной Америке 30 октября 2001 года; ее общемировые продажи составили около 7,53 миллиона копий.

Этот выпуск стал знаковой вехой для всей серии: в нем впервые появился онлайн-режим, а также был добавлен «реверт» (revert) — трюк, позволивший игрокам объединять элементы в длинные серии (комбо), связывая приземления в рампе с движением на двух колесах («мануалами»).

Позже ремейк игры вошел в сборник «Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4».

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на инцидент со знаменитым скейтбордистом.

«Охрана всю жизнь ждала этого дня», — пошутил один из комментаторов.

Другой пользователь обыграл известный мем, связанный с Тони Хоуком: тот часто рассказывает о ситуациях, когда окружающие его не узнают или отказываются верить, что он — действительно Тони Хоук.