Слух: Ремейк Tony Hawk's Pro Skater 3+4 от Vicarious Visions был отвергнут Activision в пользу работы над Call of Duty

Любимая франшиза Tony Hawk's Pro Skater вернулась после длительного затишья в 2020 году с объединенным ремейком первых двух частей в виде Tony Hawk's Pro Skater 1+2, и после коммерческого и критического успеха, который она имела, многие предположили, что серия останется и на этот раз. К настоящему моменту, конечно, стало очевидно, что этого не произойдет, хотя новый отчет утверждает, что в свое время была подготовлена еще одна коллекция ремейков Tony Hawk.

В недавнем видео, загруженном YouTube-каналом DidYouKnowGaming, который ссылается на информацию из анонимных источников, утверждается, что после успеха Tony Hawk's Pro Skater 1+2 разработчик Vicarious Visions представил Activision еще один дуэт ремейков в виде Tony Hawk's Pro Skater 3+4.

Как утверждается, изначально планировалось объединить ремейки первых четырех частей серии в один набор, но по мере разработки Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Vicarious Visions решила, что основное внимание нужно уделить первым двум и вернуться к следующим двум играм.

Однако, как следует из видео, предложение Vicarious Visions о создании второго набора ремейков было отклонено Activision, и компания решила, что студию лучше использовать для поддержки франшизы Call of Duty.

Vicarious Visions также продолжила разработку Diablo 2: Resurrected, а в 2021 году была включена в состав Blizzard Entertainment. В следующем году бывшая Vicarious Visions была переименована в Blizzard Albany.

Сам Тони Хоук также ранее заявлял, что Tony Hawk's Pro Skater 3+4 действительно находилась в разработке в Vicarious Visions до того, как студия объединилась с Blizzard.