Бэм Марджера подтвердил своё появление в Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

Создатели предстоящей Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 выпустили новое видео, в котором знаменитый скейтер и участник шоу "Чудаки" Бэм Марджера подтвердил своё появление в игре.

Первоначально появление Бэма Марджера в игре не планировалось, однако на этом настоял Тони Хоук, который убедил добавить в игру знаменитого скейтбордиста - даже несмотря на то, что разработка игры на тот момент уже была завершена.

Владельцам Collector’s и Deluxe-изданий игра будет доступна уже 8 июля, а общий релиз состоится 11 июля 2025 года на PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Игра будет доступна в сервисах Game Pass Ultimate и PC Game Pass.