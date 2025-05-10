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Tony Hawk's Pro Skater 3+4 11.07.2025
Симулятор, Спорт
6.7 14 оценок

Бэм Марджера подтвердил своё появление в Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

AceTheKing AceTheKing

Создатели предстоящей Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 выпустили новое видео, в котором знаменитый скейтер и участник шоу "Чудаки" Бэм Марджера подтвердил своё появление в игре.

Первоначально появление Бэма Марджера в игре не планировалось, однако на этом настоял Тони Хоук, который убедил добавить в игру знаменитого скейтбордиста - даже несмотря на то, что разработка игры на тот момент уже была завершена.

Бэм Марджера появится в Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 благодаря стараниям Тони Хоука

Владельцам Collector’s и Deluxe-изданий игра будет доступна уже 8 июля, а общий релиз состоится 11 июля 2025 года на PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Игра будет доступна в сервисах Game Pass Ultimate и PC Game Pass.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Merovin

Оскуфевший Бэм. Куда ему на скейте гонять? Скоро как его папаня по комплекции будет...

3
Sp1Ls

Т.е. полицейский с животом в Tony Hawk's норм? А Бэму нельзя?)

XSODAN ZeleR

ема он старый стал в чудаки 3d он еще молодым был

2