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Tony Hawk's Pro Skater 3+4 11.07.2025
Симулятор, Спорт
6 9 оценок

Бэм Марджера появится в Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 благодаря стараниям Тони Хоука

butcher69 butcher69

Бэм Марджера, знаменитый скейтер и участник шоу «Чудаки», который изначально не был включен в игру Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, все же окажется в проекте благодаря настойчивости Тони Хоука. Легендарный скейтбордист потребовал от Activision добавить Марджеру в игру, несмотря на то, что разработка уже была завершена.

Хоук позвонил издателю и заявил, что Марджера должен быть в игре, на что получил отказ. Однако Тони не сдался и настоял, чтобы персонаж был добавлен. Вскоре Марджера был экстренно приглашен на сканирование, и его добавили в игру.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 выйдет 11 июля 2025 года на различных платформах, включая Xbox Series X|S, PS4, PS5, Switch и ПК. Владельцы Collector’s и Deluxe-изданий получат ранний доступ 8 июля 2025 года. Также будет поддерживаться кроссплей и запуск в Game Pass Ultimate и PC Game Pass.

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Комментарии: 22
Ваш комментарий
Темур Коноплев

Тони молодец, Марджера был часть этой вселенной, и заслужил продолжение во вселенной Тони Хоука.

23
MetalGearStranding

Однозначно! Тем более, что у Бэма сейчас не самый лучший период в жизни!

7
JackBV

Вива ла Бэм)) до сих пор помню это шоу на МTV)))

11
SoRaS3

Норм. ))

Карьеру убрали, ну хоть Бэм будет. Фанатам на радость.

5
Профессор Гав

Хорошо что хоть Тони не забыл о нем, не хорошо что все отвернулись от Бэма когда ему нужна была помощь!

3
erba05

только вчера пересматривал чудаков... задумался о покупке новой доски. сезон ведь

2
ДЕНИСКА_омск

Скуфаджеро... не ну а чо, норм

0
Odesseet

Господи, Тони уже под сраку лет. Он выглядит несуразно на скейтборде. Это как мужики с кризисом среднего возраста которые пытаются замолодиться.

-21
VIGITAL1

Согласен.Как то увидел на ютубчике двух скейтбордистов в возрасте.Специфическое ощущение испытал)

-11
AleksAleks

Это их хлеб

8
Veidrd1968

Нормально он выглядит не надо ля ля

1
Профессор Гав

Господи, этот чувак до сих пор зарабатывает за день больше чем ты за всю свою жизнь, при этом занимаясь тем что он любит. Пока он гоняет на доске ты до сих пор гоняешь лысого!

1
Odesseet AleksAleks

Почти 60-летний дед катающий на скейте?) Это напоминает Неудержимых: пенсионеры собрались чтобы воплотить юношескую мечту каждого пацана 80-90х (увидеть всех крутых актеров боевиков вместе), но выглядит это уже несуразно. И ведь это тоже их хлеб)

0