Бэм Марджера появится в Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 благодаря стараниям Тони Хоука

Бэм Марджера, знаменитый скейтер и участник шоу «Чудаки», который изначально не был включен в игру Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, все же окажется в проекте благодаря настойчивости Тони Хоука. Легендарный скейтбордист потребовал от Activision добавить Марджеру в игру, несмотря на то, что разработка уже была завершена.

Хоук позвонил издателю и заявил, что Марджера должен быть в игре, на что получил отказ. Однако Тони не сдался и настоял, чтобы персонаж был добавлен. Вскоре Марджера был экстренно приглашен на сканирование, и его добавили в игру.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 выйдет 11 июля 2025 года на различных платформах, включая Xbox Series X|S, PS4, PS5, Switch и ПК. Владельцы Collector’s и Deluxe-изданий получат ранний доступ 8 июля 2025 года. Также будет поддерживаться кроссплей и запуск в Game Pass Ultimate и PC Game Pass.