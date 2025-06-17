Демоверсия Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 побила рекорды

Activision объявила, что демоверсия Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 побила все рекорды, установленные предыдущими частями серии, и хотела бы поблагодарить сообщество за то, что сделали возможным такой важный результат.

Это, несомненно, важный сигнал, когда до дебюта этой новой коллекции, которая, как легко догадаться, включает в себя третью и четвертую главы Tony Hawk's Pro Skater в переработанной версии, осталось всего несколько недель.

Набор выходит после успеха предыдущей коллекции Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, улучшая работу, изначально проделанную Neversoft, благодаря тщательному вмешательству разработчиков Vicarious Visions, теперь Blizzard Albany.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 будет доступна с 11 июля в версиях для ПК, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.