Для сборника Tony Hawk's Pro Skater 3+4 вышел нейросетевой русификатор

Как стало известно, пользователь most2820 выпустил нейросетевой русификатор для недавнего сборника Tony Hawk's Pro Skater 3+4.

В свою очередь longyder и Team RIG, которые выпустили качественный русификатор для Tony Hawk's Pro Skater 1+2, сообщили о том, что планируют сделать аналогичный русификатор и для Tony Hawk's Pro Skater 3+4, но для этого потребуется время.

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 вышла на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Кроме того, игра доступна в сервисе Game Pass.