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Tony Hawk's Pro Skater 3+4 2025 г.
Симулятор, Спорт
8 1 оценка

Инсайдер показал размытую обложку ремастера Tony Hawk's Pro Skater 3+4 перед сегодняшним анонсом

butcher69
Новости

Инсайдер Billbil-Kun опубликовал в сети размытое изображение обложки Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 за день до официального анонса. На ней можно разглядеть Тони Хоука в момент выполнения трюка и логотип ремастера, что практически подтверждает его скорый выход.

Пока неизвестно, какая студия работает над переизданием. Разработчики Vicarious Visions, выпустившие успешный ремастер Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, предлагали создать новую версию 3-й и 4-й частей, но, по слухам, Activision отклонила их предложение.

Тем не менее, фанаты легендарной серии могут готовиться к возвращению культовых игр.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 выйдет на Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. Официальный анонс ожидается уже через 12 часов.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
MaxPayne86

Ну, если по итогу получится норм, то стоит сделать ремастер ещё двух плюс-минус норм частей - Tony Hawk’s Underground 2 и American Wasteland.

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Johnick MK

Тони хоук проджект 8 не хватает ещё на пс2 выходила

1
ka27 Johnick MK

Tony Hawk’s Underground 2 круть, куча классной музыки🤘 на пс2 немного играл в проджект 8, понравилась песня:

0
SoRaS3

Снова Денуво запихают.

0