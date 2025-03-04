Инсайдер показал размытую обложку ремастера Tony Hawk's Pro Skater 3+4 перед сегодняшним анонсом

Инсайдер Billbil-Kun опубликовал в сети размытое изображение обложки Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 за день до официального анонса. На ней можно разглядеть Тони Хоука в момент выполнения трюка и логотип ремастера, что практически подтверждает его скорый выход.

Пока неизвестно, какая студия работает над переизданием. Разработчики Vicarious Visions, выпустившие успешный ремастер Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, предлагали создать новую версию 3-й и 4-й частей, но, по слухам, Activision отклонила их предложение.

Тем не менее, фанаты легендарной серии могут готовиться к возвращению культовых игр.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 выйдет на Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. Официальный анонс ожидается уже через 12 часов.