Сборник Tony Hawk's Pro Skater 3+4 получил качественный текстовый русификатор

Недавно стало известно о том, что для сборника Tony Hawk's Pro Skater 3+4 вышел нейросетевой русификатор:

Как стало известно, вчера пользователь larich выпустил качественный текстовый русификатор. За основу был взят машинный перевод от нейросети Gemini 2.5 Pro, который обрабатывал блоки текста с использованием специального глоссария для обеспечения единообразия терминов, после чего все блоки с текстом были обработаны вручную.

По его словам, перевод был сделан с максимальным сохранением скейтерского духа. Кроме того, в отличии от предыдущего русификатора, перевод от larich получил качественные аутентичные шрифты.