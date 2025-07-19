Сборник Tony Hawk's Pro Skater 3+4 получил качественный текстовый русификатор

Недавно стало известно о том, что для сборника Tony Hawk's Pro Skater 3+4 вышел нейросетевой русификатор:
Как стало известно, вчера пользователь larich выпустил качественный текстовый русификатор. За основу был взят машинный перевод от нейросети Gemini 2.5 Pro, который обрабатывал блоки текста с использованием специального глоссария для обеспечения единообразия терминов, после чего все блоки с текстом были обработаны вручную.
По его словам, перевод был сделан с максимальным сохранением скейтерского духа. Кроме того, в отличии от предыдущего русификатора, перевод от larich получил качественные аутентичные шрифты.
Не фанат скейтов, но давным давно попал ко мне попал ещё диск Tony Hawk's: underground 2 - безудержное веселье, особенно soundtrack