Сборник Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 получил релизный трейлер

Фанаты скейтбординга и культовой серии Tony Hawk могут радоваться — долгожданные ремейки Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 выйдут уже через месяц, 11 июля. Анонс и новый трейлер были представлены на Xbox Games Showcase, где сам Тони Хоук показал впечатляющие моменты из обновлённых игр.

В трейлере показаны классические скейт-парки, любимые персонажи и широкий набор трюков, которые снова станут доступны игрокам. Особый бонус — косметические предметы в стиле Doom Slayer из игры DOOM: The Dark Ages, что станет приятным сюрпризом для поклонников обеих франшиз.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 выйдет на Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4, Nintendo Switch и новой Switch 2, а также на PC. Более того, игра станет доступна в день релиза через сервис Xbox Game Pass. Это отличный повод вновь окунуться в атмосферу классического скейтинга и показать мастерство на доске!