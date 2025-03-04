Сборник Tony Hawk's Pro Skater 3+4 выйдет 11 июля - надежный инсайдер раскрыл дату релиза

Авторитетный инсайдер billbil-kun сообщил, что сборник Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 выйдет 11 июля на Xbox Series, PS5, Nintendo Switch и PC.

Цена стандартного издания составит $50, расширенного — $70, а коллекционного — $130. Покупатели двух последних версий получат три дня раннего доступа.

Расширенное издание предложит скины по мотивам DOOM (Doom Slayer и Revenant), уникальный Unmaykr Hoverboard и тематический саундтрек. Предзаказчики также получат бонусный скин Wireframe Tony Shader и доступ к демоверсии, но дата её выхода пока не объявлена.

Официальный анонс Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 ожидается уже сегодня, 4 марта. Недавно игре присвоили возрастной рейтинг в Сингапуре, что подтвердило её скорый выход.