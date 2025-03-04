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Tony Hawk's Pro Skater 3+4 2025 г.
Симулятор, Спорт
8 1 оценка

Сборник Tony Hawk's Pro Skater 3+4 выйдет 11 июля - надежный инсайдер раскрыл дату релиза

butcher69
Новости

Авторитетный инсайдер billbil-kun сообщил, что сборник Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 выйдет 11 июля на Xbox Series, PS5, Nintendo Switch и PC.

Цена стандартного издания составит $50, расширенного — $70, а коллекционного — $130. Покупатели двух последних версий получат три дня раннего доступа.

Расширенное издание предложит скины по мотивам DOOM (Doom Slayer и Revenant), уникальный Unmaykr Hoverboard и тематический саундтрек. Предзаказчики также получат бонусный скин Wireframe Tony Shader и доступ к демоверсии, но дата её выхода пока не объявлена.

Официальный анонс Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 ожидается уже сегодня, 4 марта. Недавно игре присвоили возрастной рейтинг в Сингапуре, что подтвердило её скорый выход.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Cmok

Ну все в июле ремастер Тони, в августе ремастер Год оф Вар, в сентябре ремастер Гирс оф Вар.

1
jax baron

в апреле ремасте дейс гон.

0
MegBegb25

В 1+2 ПРОШЕЛ ВСЮ, ждем и эту 3+4

0
Max Rolens

С такими ценниками пускай идут нахрен.

-2
Johnny Rotten

Нормальный ценник за 2 игры в одной, другое дело что эти псы болт ложили на региональные цены и скорее всего опять без русского языка будет.

2
Max Rolens Johnny Rotten

Скорее всего и изменений будет не много... так что я учитываю ценник за старые игры.

0
жифорсник

Будет ли денува вот в чем вопрос и тогда цена не страшна)

0
jax baron

нэ никогдэ ни понимать этих игр - чем этот досска так интереснээээ, ну вот взял ишак с горыэ пляэх до другой горы опять пляэх и так по всей да целый дэнь - и радости вах на вэс день.

-2
MetalGearStranding

Ну тут каждому свое уж. Кому-то скейт нравится, кому-то фифа ежегодная, кто-то от конвеера колды балдеет, а кто-то только в "соулсы" играет. Нельзя судить только со своего гнезда)

0