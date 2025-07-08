Состоялся релиз Tony Hawk's Pro Skater 3+4 - PC-версия уже появилась в сети

Сегодня состоялся релиз симулятора скейтбординга Tony Hawk's Pro Skater 3+4 от студии Iron Galaxy и компании Microsoft.

В отличии от предыдущего сборника, который в своё время компания Activision Blizzard решила защитить защитой Denuvo, Tony Hawk's Pro Skater 3+4 вышла без австрийской защиты, благодаря чему уже появилась в сети.

В Tony Hawk's Pro Skater 3+4 представлены две обновлённые игры серии с заметно преобразившейся графикой, а так же новыми скейтерами и площадками. Кроме того, в сборнике ремастеров присутствует мультиплеер, который поддерживает до восьми человек одновременно.

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Кроме того, игра доступна в сервисе Game Pass.