ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tony Hawk's Pro Skater 3+4 11.07.2025
Симулятор, Спорт
7.2 22 оценки

Состоялся релиз Tony Hawk's Pro Skater 3+4 - PC-версия уже появилась в сети

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся релиз симулятора скейтбординга Tony Hawk's Pro Skater 3+4 от студии Iron Galaxy и компании Microsoft.

В отличии от предыдущего сборника, который в своё время компания Activision Blizzard решила защитить защитой Denuvo, Tony Hawk's Pro Skater 3+4 вышла без австрийской защиты, благодаря чему уже появилась в сети.

В Tony Hawk's Pro Skater 3+4 представлены две обновлённые игры серии с заметно преобразившейся графикой, а так же новыми скейтерами и площадками. Кроме того, в сборнике ремастеров присутствует мультиплеер, который поддерживает до восьми человек одновременно.

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Кроме того, игра доступна в сервисе Game Pass.

15
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
agula98

Кому сейчас вообще будут интересны унылые покатушки на скейте где абсолютно ничего нет, как дурак трюки делаешь 40 минут и все, конец уровня. Мега интересный геймплей

11
mrdratik

Но там же заезды по 2 минуты...

1
жифорсник

мне очень нужно, крайне интересно и ностальгия, зумерам не понять

2
GroovyPercival

Ностальгия, я помню как в детстве с братом играл

4
mrdratik

А в геймпасе только через 3 дня

1
жифорсник

опять зря купил...

1