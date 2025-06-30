Стартовала пердзагрузка Tony Hawk's Pro Skater 3+4 на Xbox Series X|S

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 от Activision и Iron Galaxy стала доступна для предварительной загрузки на Xbox Series X|S, и, как следствие, был раскрыт размер файлов игры. Симулятор скейтбординга займёт разумный объем памяти на консоли. Тем не менее, тем, у кого ограничено свободное место на внутреннем накопителе, рекомендуется освободить место заранее.

Предварительная загрузка Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 весит 44,2 ГБ и поставляется с последним предустановленным обновлением для всех, кто оформил предварительный заказ цифровой копии игры, хотя обновление первого дня может быть выпущено ближе к релизу 11 июля 2025 года. Владельцы цифрового издания Deluxe получат ранний доступ на 3 дня, начиная с 8 июля 2025 года. Между тем, тем, кто приобрел игру на диске, скорее всего, потребуется загрузить обновление. Стоит отметить, что размер версии Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 для Xbox Series X|S примерно на 18 ГБ больше, чем у Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, который весил 26,57 ГБ на консолях текущего поколения Microsoft.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 будет доступна для Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One и Xbox Series X/S.