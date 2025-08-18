Тони Хоук рассказал, как Activision помогла скейтбордингу покорить игры

Легендарный скейтбордист Тони Хоук в свежем интервью рассказал о начале своей карьеры в мире видеоигр. В 23 года, несмотря на мировую славу, он переживал экзистенциальный кризис — успех не всегда приносил стабильность и уверенность в будущем. Всё изменилось после звонка от Activision: компания предложила возглавить серию симуляторов скейтбординга. Так родился Tony Hawk’s Pro Skater, ставший хитом 1999 года.
Тони полностью контролировал процесс создания игры: от геймплея и персонажей до музыки и трюков. Он отмечает, что Activision предоставила свободу и никогда не навязывала решения, которые могли бы исказить культуру скейтбординга. Этот подход позволил сериям оставаться аутентичными и любимыми фанатами по всему миру.
Сегодня Хоук продолжает кататься на скейтборде и ценит, что его страсть стала частью массовой культуры. Последним крупным релизом стала Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 — ремейк третьей и четвёртой части, вышедший в июле. Игра получила высокие оценки критиков и положительный приём игроков, подтверждая, что дух классики живёт и по сей день.
Пробовал одну из частей на старом диске с "экстремальными видами спорта". Она мне не то, что не понравилась, а скорее "15 минут геймплея и в корзину". Не для моих предпочтений была игра явно.
Очень долго ждал выхода Tony Hawk’s Pro Skater 3+4. Наконец-то она вышла, да ещё и по Xbox Game Pass и вроде бы всё хорошо, но...Во-первых она полностью английская, многие трюки совсем непонятно как делать, приходиться гуглить,во-вторых там совсем нет сюжетки, нет смысла проходить уровни, да и задания на всех уровнях одинаковые. В общем, Tony Hawk’s Pro Skater сильно устарел, даже Tony Hawk's Underground интересней играется сейчас, не говоря уже про великолепный Skate 3!