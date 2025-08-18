Тони Хоук рассказал, как Activision помогла скейтбордингу покорить игры

Легендарный скейтбордист Тони Хоук в свежем интервью рассказал о начале своей карьеры в мире видеоигр. В 23 года, несмотря на мировую славу, он переживал экзистенциальный кризис — успех не всегда приносил стабильность и уверенность в будущем. Всё изменилось после звонка от Activision: компания предложила возглавить серию симуляторов скейтбординга. Так родился Tony Hawk’s Pro Skater, ставший хитом 1999 года.

Тони полностью контролировал процесс создания игры: от геймплея и персонажей до музыки и трюков. Он отмечает, что Activision предоставила свободу и никогда не навязывала решения, которые могли бы исказить культуру скейтбординга. Этот подход позволил сериям оставаться аутентичными и любимыми фанатами по всему миру.

Сегодня Хоук продолжает кататься на скейтборде и ценит, что его страсть стала частью массовой культуры. Последним крупным релизом стала Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 — ремейк третьей и четвёртой части, вышедший в июле. Игра получила высокие оценки критиков и положительный приём игроков, подтверждая, что дух классики живёт и по сей день.