Тони Хоук сам убрал часть саундтрека из Tony Hawk's Pro Skater 3+4

На днях Activision начала раскрывать список композиций Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, и фанаты сразу заметили, что саундтрек стал короче. Однако причина оказалась неожиданной: сам Тони Хоук решил убрать некоторые треки.

В соцсетях легендарный скейтбордист пояснил, что хотел создать баланс между старыми хитами и новыми композициями. По его словам, одна из главных прелестей серии THPS — это ощущение «первооткрытия» новой музыки.

«Первый раз слышать новый трек — это половина удовольствия», — отметил Хоук.

Хотя фанаты отнеслись к этому решению скептически, многие всё же оценили свежие песни. Однако куда больше игроков волнует отсутствие полноценного карьерного режима из THPS 4.

Релиз Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 запланирован на 11 июля для PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.