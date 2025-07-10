Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 получила гибкие настройки сложности и доступности

С выходом Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 разработчики из Iron Galaxy Studios подробно рассказали о расширенных настройках сложности и доступности, которые позволят адаптировать геймплей под самые разные предпочтения. Об этом студия сообщила в новом посте, раскрывая ключевые особенности обновлённого скейтборд-экшена.

Игра начинается с подробного обучающего режима, где пользователи изучают основы трюков, комбо и управления. Однако главной особенностью проекта стало множество опций, которые позволяют настраивать геймплей вплоть до мелочей. Игроки могут изменить скорость игры, увеличить продолжительность сессии с двух минут до десяти, а при желании — до часа, а также упростить или усложнить баланс трюков вроде гриндов и мануалов.

Дополнительно можно полностью отключить падения при ошибках, увеличить получаемые очки за трюки или включить режим супер-трюков. А для тех, кто хочет настоящего вызова, предусмотрена возможность сократить время, повысить скорость игры и сделать физику ещё более требовательной.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 также предлагает настройки интерфейса и камеры, поддержку разворота персонажа на 180 градусов одной кнопкой, регулировку поля зрения и отключение отдельных звуков — всё это позволяет адаптировать игру для игроков с различными потребностями.