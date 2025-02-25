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Tony Hawk's Pro Skater 3+4 2025 г.
Симулятор, Спорт
8 1 оценка

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 получила возрастной рейтинг в Сингапуре

butcher69
Новости

Неанонсированная игра Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 получила возрастной рейтинг от Infocomm Media Development Authority в Сингапуре. Согласно данным, игра выйдет на PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и PC.

Хотя официального объявления пока не было, ожидается, что анонс состоится 4 марта. Об этом свидетельствует обратный отсчет на официальном сайте Tony Hawk’s Pro Skater. Возможно, нас ждет ремастер в духе Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, который в 2020 году получил восторженные отзывы.

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