Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 получила возрастной рейтинг в Сингапуре

Неанонсированная игра Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 получила возрастной рейтинг от Infocomm Media Development Authority в Сингапуре. Согласно данным, игра выйдет на PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и PC.

Хотя официального объявления пока не было, ожидается, что анонс состоится 4 марта. Об этом свидетельствует обратный отсчет на официальном сайте Tony Hawk’s Pro Skater. Возможно, нас ждет ремастер в духе Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, который в 2020 году получил восторженные отзывы.