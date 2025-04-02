Tony Hawk's Pro Skater 3+4 выйдет на Nintendo Switch 2 летом 2025 года

Легендарная серия скейтборд-симуляторов возвращается! Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 официально анонсирован для Nintendo Switch 2, а его выход запланирован на лето 2025 года.

Во время презентации Nintendo Switch 2 Direct был показан свежий трейлер, демонстрирующий обновленную графику, плавный геймплей и культовые трюки, которые когда-то сделали серию культовой.

Nintendo обещает, что THPS 3+4 на новой консоли будет работать с повышенной частотой кадров и улучшенным качеством текстур, чтобы подарить игрокам на Switch 2 максимум удовольствия от катания по культовым локациям. Ждем официальный релиз и новых подробностей!