В Tony Hawk's Pro Skater 3+4 не будет свободного режима карьеры из оригинальной четвёртой игры

Недавно анонсированный сборник Tony Hawk's Pro Skater 3+4 заставил фанатов задуматься — как разработчики из Iron Galaxy соединят две игры с совершенно разным подходом к режиму карьеры? И вот, журнал Kotaku выяснил ответ, который вряд ли обрадует ветеранов серии.

Оказывается, во всей игре будет работать система из Tony Hawk's Pro Skater 1+2 — с готовым списком заданий на время. Тем самым создатели отказались от главной фишки четвёртой части — свободного исследования уровней и поиска NPC, которые давали задания.

В оригинальной THPS4 можно было спокойно кататься по локациям, находить персонажей с заданиями и выполнять их на время. Кроме того, на уровнях были активности, которые можно было проходить без всяких таймеров. В новом сборнике свободное катание, конечно, оставят, но встретить NPC с заданиями уже не получится — все миссии теперь доступны только через меню.

Напомним, что Tony Hawk's Pro Skater 3+4 выйдет этим летом — 11 июля. Поиграть можно будет на ПК, PS5, PS4, Xbox Series S/X, Xbox One и Nintendo Switch.