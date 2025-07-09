В Tony Hawk's Pro Skater 3+4 отсутствует значительная часть оригинального саундтрека, осталось лишь 10 старых треков

Игры Tony Hawk's Pro Skater 3+4, конечно же, великолепны благодаря возможности бесконечно делать трюки. Но воссоздать атмосферу игр невозможно без саундтрека, соответствующего эпохе 90-х и 2000-х. Для многих плейлист игры — один из важнейших элементов, поэтому выход Tony Hawk's Pro Skater 3+4 вызывает скептицизм. Не потому, что ремейки разочаровывают, а потому, что саундтрек уже не тот.

Первые треки, представленные для Tony Hawk's Pro Skater 3+4, задают тон. В новой версии двух игр планируется объединить культовые игры той эпохи, а также представить новые, в том числе и более современные, игры. Однако баланс между классикой и новинками, похоже, серьёзно нарушен.

Вот что заметили VGC после тестирования ремейка: из 64 треков Tony Hawk's Pro Skater 3+4 только 10 взяты из двух оригинальных игр, а именно:

The Faction – Skate & Destroy

Gang Starr – Mass Appeal

JFA – Beach Blanket Bongout

RUN-D.M.C. – My Adidas

Motörhead – Ace of Spades

Del the Funky Homosapien – If You Must

AFI – The Boy Who Destroyed the World

Adolescents – Amoeba

CKY – 96 Quite Bitter Beings

Bodyjar – Not the Same

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch с 11 июля.