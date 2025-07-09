В Tony Hawk's Pro Skater 3+4 отсутствует значительная часть оригинального саундтрека, осталось лишь 10 старых треков

Игры Tony Hawk's Pro Skater 3+4, конечно же, великолепны благодаря возможности бесконечно делать трюки. Но воссоздать атмосферу игр невозможно без саундтрека, соответствующего эпохе 90-х и 2000-х. Для многих плейлист игры — один из важнейших элементов, поэтому выход Tony Hawk's Pro Skater 3+4 вызывает скептицизм. Не потому, что ремейки разочаровывают, а потому, что саундтрек уже не тот.
Первые треки, представленные для Tony Hawk's Pro Skater 3+4, задают тон. В новой версии двух игр планируется объединить культовые игры той эпохи, а также представить новые, в том числе и более современные, игры. Однако баланс между классикой и новинками, похоже, серьёзно нарушен.
Вот что заметили VGC после тестирования ремейка: из 64 треков Tony Hawk's Pro Skater 3+4 только 10 взяты из двух оригинальных игр, а именно:
- The Faction – Skate & Destroy
- Gang Starr – Mass Appeal
- JFA – Beach Blanket Bongout
- RUN-D.M.C. – My Adidas
- Motörhead – Ace of Spades
- Del the Funky Homosapien – If You Must
- AFI – The Boy Who Destroyed the World
- Adolescents – Amoeba
- CKY – 96 Quite Bitter Beings
- Bodyjar – Not the Same
Tony Hawk's Pro Skater 3+4 выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch с 11 июля.
Ждем русик и возвращения музла )
Мододелы на ПК все исправят.
Серьёзно? AC/DC - TNT тоже нет?По сути главная тема 4ой игры )
Deliquent Habitats - House Of A Rising Drum больше всего с 4ой части запала. Мб потому что в Total Overdose тоже она была.
нет кампании 4-ки, нет саунда, мало фанов пс1 версий, вот на кого они расчитывали? 4-ка была новатором в серии, это как в клубах играли в вайс сити ради убиения толп народа, т.к. сейв твой затрут и хрен ты её в комп клубе пройдёшь, да и денег есть лишь на час, а читы любой обыватель знал, и с охотой подсказывал, лишь бы не идти за книгу по матемше с мыслью "а он мог бы и дать мне 10 минут погамать" (пусть и в мечтах)