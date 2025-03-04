Задорный дебютный трейлер сборника Tony Hawk's Pro Skater 3+4 подтвердил дату выхода в июле

После множества утечек и намеков Activision официально анонсировала Tony Hawk’s Pro Skater 3+4. Ремастеры культовых игр выйдут 11 июля на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и ПК.

Разработкой занимается Iron Galaxy, заменившая Vicarious Visions, которые работали над THPS 1+2. Новая версия предложит улучшенную графику, сетевой мультиплеер и новых скейтеров, включая Райссу Леал, Ниджа Хьюстона и Юто Хоригоме. В трейлере показаны классические уровни, такие как Airport, Tokyo, San Francisco и Los Angeles.

В игре появятся Тони Хоук, Баки Ласек, Родни Маллен и другие легенды, но Бэма Марджеры в списке нет. В Digital Deluxe будут эксклюзивные персонажи Doom Slayer и Revenant. Также вернется часть оригинального саундтрека, включая Motorhead, Gang Starr и CKY.

Предзаказавшие игру получат демоверсию в июне и доступ к полной версии на три дня раньше!