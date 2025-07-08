Журналисты похвалили сборник Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

Tony Hawk's Pro Skater — один из самых популярных симуляторов скейтбординга, когда-либо украшавших игровой мир. Совсем скоро выйдет Tony Hawk's Pro Skater 3+4. Это будет объединённая коллекция ремастеров двух самых продаваемых игр франшизы, THPS 3 и THPS 4. THPS 3+4 также станет продолжением сборника 2020 года THPS 1+2, которая, в свою очередь, является ещё одной ремастеринговой комбинацией первых двух игр серии. Поскольку до выхода осталось немного времени, журналисты успели опробовать игру и выставить свои оценки.

IGN - 8/10

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 в очередной раз доказывает, что экстремальная формула скейтбординга в этой серии абсолютно неподвластна времени, даже если некоторые изменения в THPS4 не достигли цели, а саундтрек оказался некачественным.

GameSpot - 8/10

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 — феноменальная игра о скейтбординге, в которую фанаты бы влились без колебаний, если бы не некоторые странные решения относительно режима карьеры и уровней THPS 4. Некоторые изменения кажутся излишними, и в целом THPS 4 просто не вписывается в ту же структуру, что и оригинальные три игры. Также разочаровывает то, что новички не смогут испытать четвертую игру так, как она изначально задумывалась. Однако, как только первоначальное разочарование пройдёт, вы останетесь с ремейком, который по-прежнему управляется так же хорошо, как и эти игры, и это то, во что стоит играть, независимо от того, кто вы.

ScreenRant - 9​/10

В целом, вот что я думаю обо всей Tony Hawk's Pro Skater 3+4 — то, что здесь есть, здорово, но я бы хотел увидеть больше. Будет ли это в виде DLC, давно обсуждаемого ремастера THUG или даже совершенно новой игры, покажет только время. На протяжении почти тридцати лет игры THPS дарили мне одни из лучших воспоминаний, которые у меня были в играх, и это, безусловно, продолжается с Tony Hawk's Pro Skater 3+4. Как и мой скейтбордист на соревнованиях в Рио, он заслуживает золотой медали.

Разработчик Tony Hawk's Pro Skater 3+4, Iron Galaxy, подтвердил, что будет два издания этой игры — Standard и Digital Deluxe на PS4, PS5, Xbox One/X/S, Nintendo Switch 1, Switch 2 и ПК (Steam, Battle.net, Game Pass). Стандартное издание выйдет 11 июля 2025 года. Но, как и в случае с любой другой премиум-версией, владельцы Digital Deluxe Edition смогут начать играть на три дня раньше, то есть 8 июля 2025 года.