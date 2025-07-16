Похоже, что ремейк Tony Hawk's: Underground не планируется - Iron Galaxy сократила 66 человек еще в феврале

Похоже, что поклонникам серии Tony Hawk's придётся попрощаться с мечтами о ремейке культовой Tony Hawk’s: Underground. После недавнего выхода Tony Hawk's Pro Skater 3+4 от студии Iron Galaxy стало известно, что многих разработчиков, работавших над проектом, уволили ещё в феврале.

Ситуация выглядит печальной на фоне слов самого Тони Хоука, который ранее выражал надежду на переиздание Tony Hawk’s: Underground:

Это не зависит от меня. Я сделаю всё, что смогу, но я работаю с компанией, которая куда крупнее и умнее меня.

Теперь же перспективы ремейка кажутся сомнительными - под сокращения в Iron Galaxy попали 66 сотрудников. Iron Galaxy вряд ли сократила бы такое количество сотрудников, если бы у нее заказали разработку еще одного ремейка Tony Hawk's. Впрочем есть вероятность, что в будущем Microsoft может заказать ремейк Underground и у другой студии.

Один из уволенных разработчиков отметил:

Игровая индустрия сейчас в странной ситуации... но участие в создании Tony Hawk's Pro Skater 3+4 - одна из вершин моей карьеры.