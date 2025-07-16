Похоже, что ремейк Tony Hawk's: Underground не планируется - Iron Galaxy сократила 66 человек еще в феврале

Похоже, что поклонникам серии Tony Hawk's придётся попрощаться с мечтами о ремейке культовой Tony Hawk’s: Underground. После недавнего выхода Tony Hawk's Pro Skater 3+4 от студии Iron Galaxy стало известно, что многих разработчиков, работавших над проектом, уволили ещё в феврале.
Ситуация выглядит печальной на фоне слов самого Тони Хоука, который ранее выражал надежду на переиздание Tony Hawk’s: Underground:
Это не зависит от меня. Я сделаю всё, что смогу, но я работаю с компанией, которая куда крупнее и умнее меня.
Теперь же перспективы ремейка кажутся сомнительными - под сокращения в Iron Galaxy попали 66 сотрудников. Iron Galaxy вряд ли сократила бы такое количество сотрудников, если бы у нее заказали разработку еще одного ремейка Tony Hawk's. Впрочем есть вероятность, что в будущем Microsoft может заказать ремейк Underground и у другой студии.
Один из уволенных разработчиков отметил:
Игровая индустрия сейчас в странной ситуации... но участие в создании Tony Hawk's Pro Skater 3+4 - одна из вершин моей карьеры.
Переделка кампании в Pro Skater 4, это конечно провал. Хорошо бы, что бы они учли урок и после поменяли патчами всё назад, как было задумано в оригинале.
Что насчёт других частей, то наверное Tony Hawk's Underground 2 и American Wasteland, последние +- адекватные игры в серии и которые заслуживают обновления.
Переделали, потому что студия работала с готовой основной от первого сборника. Скорее всего, по этой же причине не будет ремейков Underground, так как за дешёво и быстро их уже не перенесёшь.
Фак
После 3+4 лучше и не надо. Особенно компания 4 части не удалась. За две минуты как они задумали не много успеешь при таких размерах локаций. И когда все события карты запущены одновременно это напоминает какой то ... цирк.
51 гб на 2-3 минутные покатушки? в эпоху первой плойки, да, это было новшество, графон был прост, 1 cd хватало (700мб) да и режим на 2-х игроков решал но сейчас, это звиздец, в 4-ке была классная кампания, а тут...
ИИ приходит на смену человека..