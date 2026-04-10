Дебютный трейлер веселого кооперативного приключения с элементами выживания Too Deep To Quit

Студия Demon Max, известная по Guilty as Sock!, представила Too Deep To Quit — кооперативное приключение с элементами выживания и исследования. Релиз проекта запланирован на 2026 год для ПК через Steam.

Игра рассчитана на одного до четырёх игроков и предлагает отправиться в опасные, наполненные ловушками храмы в поисках сокровищ. Однако лёгкой прогулки не будет: каждый шаг может стать последним. Игрокам придётся внимательно исследовать окружение, искать ресурсы и импровизировать, чтобы остаться в живых.

Главной угрозой станут не только смертельные механизмы, но и обитатели руин — агрессивные существа, скрывающиеся в темноте. Отравленные ловушки, обрушивающиеся стены и неожиданные нападения требуют командной работы и осторожности.

Несмотря на постоянную опасность, риск оправдан: в глубинах храмов спрятаны ценные артефакты и золото, за которые и разворачивается борьба. Too Deep To Quit делает ставку на напряжённую атмосферу, кооператив и постоянное ощущение риска, предлагая игрокам испытание на выживание и жадность.