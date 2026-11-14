На Android вышел нативный порт Torchlight II с поддержкой модов с ПК и локального кооператива

Разработчик под псевдонимом Desm0nt, ранее перенесший на смартфоны консольные версии DOOM 2016 года и Diablo III, выпустил проект Torchlight II Mobile. Это нативный порт ролевого экшена Torchlight II с Nintendo Switch для устройств под управлением Android, созданный на базе открытых наработок d2r-mobile. В отличие от классических эмуляторов, оригинальный код игры с архитектурой AArch64 исполняется напрямую на процессоре телефона без JIT-компиляции и эмуляции центрального процессора, а специальная прослойка лишь подменяет системные вызовы консоли и транслирует графический API NVN в Vulkan.

Свежее обновление под номером 0.1.2 добавило в порт ключевую функцию консольного оригинала от студии Panic Button - локальный мультиплеер по беспроводной сети. Теперь пользователи могут создавать совместные сессии и подключаться к ним между смартфонами в пределах общей сети Wi-Fi или точки доступа. Для кооператива требуется одинаковая версия приложения и заранее подготовленные файлы игры у каждого участника, причем сетевая активность полностью отключена до момента создания или поиска лобби. Онлайн-мультиплеер при этом не функционирует, так что за пределами локальной сети Torchlight II Mobile остается строго одиночной игрой.

Управление полностью адаптировано под сенсорные экраны и опирается на внутренний код интерфейса самой игры. Нажатия по любым строкам списков, вкладкам, веткам навыков, диалогам или элементам инвентаря работают напрямую без виртуального курсора. Для перемещения предусмотрен невидимый плавающий стик в левой части экрана, а справа размещен веер способностей в стиле Diablo II: Resurrected Mobile с иконками из оригинального HUD, ползунком масштабирования камеры и кнопкой быстрой смены комплекта оружия, появившейся в версии 0.1.1. Кроме того, проект поддерживает физические геймпады по Bluetooth и USB с вибрацией, позволяет менять раскладку кнопок в редакторе и растягивает изображение под современные экраны формата 20:9 с сохранением центрированных меню, предлагая переключение между режимами консоли в доке 1080p и портативным 720p с ограничением до 30 или 60 fps и фильтром резкости FSR 1 RCAS.

Отдельное внимание автор уделил поддержке пользовательских модификаций с ПК в формате MOD, созданных в редакторе GUTS. Файлы загружаются в специальный каталог в памяти устройства, а порядок их загрузки настраивается прямо через встроенное меню паузы, причем модифицированные прохождения автоматически используют отдельную папку сохранений. Перед запуском приложение само конвертирует текстуры под консольный формат. Подобный подход уже проверили на текстурном паке и 2 новых классах персонажей - Cacklespit и Werewolf, хотя модификации с измененным интерфейсом для ПК и DLL-плагинами ожидаемо не работают из-за консольной архитектуры меню.

Техническое состояние порта пока проверено только на смартфоне Xiaomi 14 Ultra с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и графикой Adreno 750, где игра стабильно выдает 60 fps со встроенным драйвером Mesa Turnip версии 27. Владельцам смартфонов на базе графических ускорителей Mali, PowerVR и Xclipse работоспособность никто не гарантирует - устройства на процессорах Exynos, Dimensity и Tensor еще не тестировались, хотя в движок и добавлены программные обходы вместе с декодированием текстур на GPU. Сборки доступны для Android 12 и новее, а также в отдельном варианте для систем 10 и 11 версий, причем поддержка сохраняется даже для старых 64-битных процессоров ARMv8.0 без инструкций LSE вроде Snapdragon 600-й серии.

Как и другие проекты Desm0nt, репозиторий не содержит игровых ресурсов или ключей шифрования. Для запуска потребуется собственный дамп Torchlight II для Nintendo Switch с обновлением v327680 и файл prod.keys, которые предварительно обрабатываются на ПК специальным скриптом с трансляцией шейдеров в SPIR-V - процесс требует около 4 ГБ свободного места при подготовке и около 2 ГБ на самом телефоне. Среди прочих ограничений значатся автоматический пропуск вступительных и сюжетных видеороликов, а также отсутствие питомца Yapper из бонусного DLC. Тем не менее проект позволяет полноценно запускать классическую экшен-RPG 2012 года от Runic Games без микротранзакций и постоянной привязки к серверам, чем выгодно отличается от официальной условно-бесплатной мобильной игры Torchlight: Infinite, вышедшей в 2023 году.