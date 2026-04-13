Алхимия, Лунный сезон и копии боссов: раскрыт 12 сезон Torchlight: Infinite

16 апреля 2026 года в Torchlight: Infinite стартует 12-й сезон под названием «Lunaria», приуроченный к трёхлетию игры. Обновление привнесёт нового героя — Сейдж, владеющую боевой алхимией и использующую уникальные зелья прямо в бою.

Сезонная механика будет завязана на активации статуй Лунного камня в зоне Неверленд, за что игроки смогут получать ценные трофеи и ресурсы. Разработчики делают акцент на глубокой прогрессии и расширении билдов.

Среди ключевых нововведений — система «Двигатели созидания», которая упростит фарм высокоуровневой экипировки, а также механика модуляции, позволяющая призывать копии боссов и использовать их в бою на своей стороне. Это должно заметно разнообразить сражения и стратегии прохождения.

Также переработаны системы эликсиров и крафта Воспоминаний, что расширит возможности настройки персонажей. В честь юбилея игры будет запущено событие «Прикосновение Мидаса» с розыгрышем памятных наград и внутриигровой валюты.

Новый сезон обещает стать одним из самых насыщенных за всю историю Torchlight: Infinite.