Torchlight: Infinite готовится к сезону Vorax с визуальными обновлениями и новым интерфейсом

Разработчики Torchlight: Infinite из XD Games раскрыли первые подробности предстоящего 11-го сезона под названием Vorax, релиз которого запланирован на 15 января 2026 года для ПК и мобильных платформ. Полный обзор нового сезона будет показан в отдельном видео-превью 9 января, однако уже сейчас студия поделилась ключевыми изменениями.

Vorax принесет масштабные визуальные улучшения. В игре обновят модели монстров, сделав сражения более детализированными и зрелищными, особенно на финальных этапах. Также будут переработаны модели героев, чтобы лучше отражать индивидуальность каждого персонажа и соответствовать современным стандартам графики.

Помимо этого, игроки получат полностью переработанный пользовательский интерфейс, новые иконки экипировки и улучшенные визуальные эффекты боя. Эти изменения призваны сделать игровой процесс более наглядным и динамичным, повышая вовлеченность игроков.

2026 год станет третьей годовщиной выхода Torchlight: Infinite из раннего доступа, и запуск сезона Vorax обещает стать значимой вехой в развитии игры, усиливая её привлекательность как для новых, так и для давних поклонников серии.