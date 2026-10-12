Torchlight: Infinite превратит адскую тюрьму в арену для боёв с боссами - 14 сезон стартует 15 октября

Компания XD Games раскрыла подробности SS14 «Тартарус» для Torchlight: Infinite. Новый сезон стартует 15 октября и добавит необычный режим с управлением тюрьмой, новую специализацию Юги и систему последователей, расширяющую возможности настройки персонажа.

В режиме «Тартарус» игрокам предстоит сначала выследить сбежавших заключённых и собрать их именные таблички. Затем начнётся строительство тюрьмы с 16 камерами: пленников можно будет размещать по своему усмотрению и устраивать бои между ними или против чудовищ — слонов, львов, волков и крыс. После 20 ходов подготовки созданная система превратится в боевое испытание. Игрокам придётся сражаться с заключёнными и боссами на трёх уровнях тюрьмы, выбирая один из шести уровней сложности. Награды будут зависеть от силы и количества побеждённых противников.

Ещё одним важным нововведением станет черта героя «Свидетель пространства-времени» для Юги. Она ориентирована на непрерывное применение заклинаний: часовое ядро автоматически использует навыки «Сплетения», а критические удары сокращают время восстановления способностей. Игроки смогут выбрать между тремя направлениями развития — «Диктатор пространства-времени», «Завоеватель пространства-времени» и «Повелитель пространства-времени». Они усиливают соответственно снаряды и манипуляции временем, мобильность и урон от перемещений через временные разломы, а также заклинания.

Наконец, SS14 введёт систему последователей. Нанимать представителей племён волков, крыс, львов и слонов можно будет за специальные рекомендательные письма. Они предоставят активные и вспомогательные навыки для усиления персонажа, защиты или ослабления врагов. На высоких уровнях сложности Нижнего мира станут доступны более сильные последователи.