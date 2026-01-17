В новом сезоне Torchlight Infinite представили механику прививки снаряжения для создания уникальных билдов

Сезон Vorax в ролевом экшене Torchlight Infinite привнес в игру систему прививки снаряжения, которая позволяет игрокам кардинально переработать сборку своего персонажа. Традиционно экипировка играет важнейшую роль в жанре ARPG, и данный проект не стал исключением, однако новая механика меняет привычный подход к кастомизации предметов. Теперь пользователи могут создавать вещи с практически любыми характеристиками для подготовки своей идеальной сборки.

Суть системы заключается в использовании частей Vorax и применении к ним различных усилений, полученных из собранных в ходе игры органов. Степень возможных улучшений значительно расширилась благодаря отсутствию привязки к слотам экипировки. Это означает, что усиление от нагрудного доспеха теперь можно перенести на кольцо, а бонусы кольца применить к перчаткам. Подобная свобода действий полностью меняет способы использования и улучшения снаряжения.

Для осуществления процесса игрокам потребуются части Vorax и собранные органы, которые делятся на три категории. Обычные органы представляют собой базовые аффиксы и добываются довольно легко, тогда как особые органы накладывают на снаряжение мощные ультимативные свойства. 3 тип - ядерные органы - можно получить путем переработки легендарного снаряжения. Их использование позволяет перенести легендарную силу на базу Vorax вне зависимости от типа исходного предмета, благодаря чему новая экипировка наследует уникальные свойства. Также разработчики предусмотрели механику коррозии, которая дает шанс еще сильнее улучшить существующие показатели с некоторой долей риска.