Красота рисовки и хардкорные парирования: свежий геймплейный трейлер Torii Beyond The Gates впечатляет визуальным стилем

Игровая студия Oh Baby Games недавно представила свежий трейлер своей метроидвании Torii Beyond The Gates. Показ ролика состоялся в рамках крупных летних презентаций, включая латиноамериканское игровое шоу Latin American Games Showcase. Создатели продемонстрировали завораживающие локации и объявили, что ознакомительная демоверсия игры уже доступна для бесплатного скачивания в Steam.

Молодая команда из Колумбии

За разработку проекта отвечает независимая студия Oh Baby Games, ключевой костяк которой базируется в Колумбии. Команда позиционирует себя как амбициозных представителей латиноамериканской сцены геймдева. Долгие годы разработчики экспериментировали с небольшими прототипами, но именно Torii Beyond The Gates стала их первым по-настоящему крупным проектом, на который брошены все доступные ресурсы. Авторы делают огромную ставку на отзывы сообщества и уже успели полностью переработать физику прыжков после первой закрытой сессии тестирования.

О чем рассказывает игра?

Сюжетная завязка строится вокруг древней мифологии и концепции врат Тории, служащих переходом между мирами. По сюжету привычное Царство Духов оказывается полностью разрушено, а у главной героини бесследно исчезает родной брат. Игрокам предстоит взять под свой контроль отважную воительницу и отправиться в опасное путешествие сквозь мистические врата, чтобы восстановить разорванные связи между измерениями и докопаться до причин катастрофы.

Визуально игра выделяется полностью отрисованной вручную 2D‑графикой. Каждый элемент окружения, анимации персонажей и боссов создавались художниками традиционными методами. По игровому процессу проект представляет собой классическую метроидванию с сильным упором на ролевые элементы и хардкорные сражения в духе серии Souls. Боевая система завязана на таймингах, уклонениях и глубокой механике идеальных парирований. Успешное отражение ударов теперь позволяет моментально переходить в контратаку и комбинировать комбо-приемы.

Что ждет игроков в демоверсии?

12 июня разработчики обновили доступную в Steam демку до 3-ей версии. В актуальную сборку создатели целиком добавили огромную сюжетную локацию под названием Врата Магорака (Magoraka Gate) со всеми ее обитателями, секретами и уникальными боссами.

Кроме того, игрокам дали возможность опробовать две ключевые механики прокачки персонажа:

Система Дхарма (Dharma System) — уникальное древо навыков, позволяющее комбинировать различные пассивные и активные способности для создания индивидуального боевого стиля.

Система Чакр (Chakra Orb System) — специальные сферы, которые можно находить при исследовании скрытых зон для временного или постоянного усиления атакующих параметров героини.

Также в проект завезли полноценный Бестиарий, где пользователи могут изучать лор поверженных существ и искать подсказки для нахождения особенно редких монстров, прячущихся на локациях.

На данный момент Torii Beyond The Gates создается для персональных компьютеров под управлением Windows и macOS. Полноценный релиз запланирован на осень 2026 года, а текстовый перевод на русский язык официально подтвержден прямо со старта продаж