Для Tormented Souls 2 вышло обновление, добавляющее Новую игру+

Tormented Souls 2 получила крупное бесплатное обновление «Новая игра+», теперь доступное на всех платформах. Новый режим открывается после прохождения игры и значительно повышает сложность за счёт большего количества врагов и дополнительных скримеров.
Помимо повышенной сложности, игроки получают доступ к новому оружию, скрытым коллекционным предметам и бонусному костюму для Кэролайн. Специальная концовка, связанная с режимом «Новая игра+», ещё больше расширяет игровой опыт для тех, кто хочет раскрыть все секреты.
Tormented Souls 2 вышла 23 октября 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S, а также ПК в Steam, Epic Games Store и GOG.
Шикарная игра. Лучшая из тех, что выходили в 2025 году. Надо будет перепройти её в новом режиме.
Вот это шикарно, очень не хватало новой игры+, интересно какое новое оружие добавили, ну кроме электрокопья.
Режим «Новая игра+», открывающийся сразу после первого прохождения игры, нагнетает напряжение, увеличивая количество врагов и добавляя еще больше пугающих моментов! К счастью для Кэролайн, в этом режиме также появляются два новых вида оружия. «Электрическое копье» — экспериментальное устройство, наносящее смертельный удар током на близком расстоянии, а крайне взрывоопасный «Огнемет» эффектно поджигает врагов Кэролайн!
Чтобы подчеркнуть сложность режима «Новая игра+», Кэролайн получила специальный бонусный костюм, который действительно выделяет её превосходную «структуру костей». Игроки могут найти этот забавный наряд в гардеробе гостевой комнаты монастыря, начав прохождение в режиме «Новая игра+».
То есть еще сложнее сложности Мучение? Или я че то не вкурил?