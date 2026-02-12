Для Tormented Souls 2 вышло обновление, добавляющее Новую игру+

Tormented Souls 2 получила крупное бесплатное обновление «Новая игра+», теперь доступное на всех платформах. Новый режим открывается после прохождения игры и значительно повышает сложность за счёт большего количества врагов и дополнительных скримеров.

Помимо повышенной сложности, игроки получают доступ к новому оружию, скрытым коллекционным предметам и бонусному костюму для Кэролайн. Специальная концовка, связанная с режимом «Новая игра+», ещё больше расширяет игровой опыт для тех, кто хочет раскрыть все секреты.

Tormented Souls 2 вышла 23 октября 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S, а также ПК в Steam, Epic Games Store и GOG.