Состоялся релиз сурвайвл-хоррора Tormented Souls 2

Сегодня состоялся выход Tormented Souls 2 - продолжения атмосферного сурвайвл-хоррора, вдохновлённого классикой 90-х с фиксированной камерой. PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети.
Средняя оценка игры на Metacritic на данный момент составляет 79/100 на основе 6 обзоров. Критики отмечают атмосферу, внимание к деталям и верность духу классических сурвайвл-хорроров.
Главной героиней вновь стала Каролина Уокер. В сиквеле она отправляется в небольшой чилийский город Вилла-Эсс, где исчезла её сестра Анна. Девушку мучают ужасающие видения, превращающиеся в реальность, и Каролине предстоит разобраться в происходящем, столкнувшись с мрачным культом и тайнами загадочной горной клиники.
Игровой процесс сочетает сражения с чудовищами и исследование зловещих локаций - от заброшенных монастырей до покинутого торгового центра. Оружие героиня создаёт своими руками, а внимательное управление боеприпасами и аптечками становится залогом выживания. Каждый шаг может привести к неожиданной встрече с кошмарными существами.
Tormented Souls 2 предлагает несколько режимов сложности. Для поклонников ретро-хорроров предусмотрен вариант с фиксированной камерой, ограниченными сохранениями и классическим управлением. Тем, кто предпочитает более современный опыт, доступен режим с подсказками и упрощённым управлением.
Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
вот был бы рогалик был бы топ
рогалики в топку.
Опять мерзкая фиксированная камера как 1996 году 🤦♂️
В первой части камера была с трекером как в Веронике. Значит как в 2000 году )
Была надежда что исправят как Silent Hill 3 2003. Там можно и так и так играть с переключением.
Попробуй новость целиком прочитать)
В SH3 переключается управление, танковое/обычное. Про камеры не помню такого, моды ?
Ожидал)
Очередной инди-клон- Resident Evil ?
Первая была атмосферной.
ну такое мы любим )
а будет возможность превратить демо версию игры в полноценную ,как в случае литтл найтмэрс 3? а то косарь за 15 часов тратить - дело неблагодарное
И каким ты чудом демки в фул превращаешь ? И 1К на 15ч так-то нормальный обмен, есть игры которые за 2-3-5 часов пробегаются и продаются в 3 раза дороже, вообще взять тех-же наймаров, они стоят пЭзДЭц, но при этом пробегаются за 4 часа и хочешь сказать оно того стоит? Хотя уже понятно почему они херанули такой ценник, но всё-ж.
Уже с таблеткой RUNE появилась.
Всяко лучше S.H.F.
Выкатили очередной симулятор ностальгии для тех, кто помнит дискеты. Продавать фиксированную камеру и ограниченные сохранения как особенность в 2025 это как рекламировать автомобиль без усилителя руля под соусом аутентичного вождения. Верность духу классики оказалась банальным копированием геймдизайна 30 летней давности, потому что на свой фантазии не хватило. А 79/100 на основе 6 обзоров это не оценка, это крик о помощи от индустрии, которая разучилась делать что то новое и скармливает аудитории пережеванные идеи. Сюжет про пропавшую сестру, зловещий культ и таинственную клинику звучит так, будто его написал нейросетевой генератор сценариев для фильмов категории Б.
Первую раз 6 точно проходил.
Первая помню разочаровала своей кривостью, забросил тогда. Индюшня в красивой обертке