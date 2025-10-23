Состоялся релиз сурвайвл-хоррора Tormented Souls 2

Сегодня состоялся выход Tormented Souls 2 - продолжения атмосферного сурвайвл-хоррора, вдохновлённого классикой 90-х с фиксированной камерой. PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети.

Средняя оценка игры на Metacritic на данный момент составляет 79/100 на основе 6 обзоров. Критики отмечают атмосферу, внимание к деталям и верность духу классических сурвайвл-хорроров.

Главной героиней вновь стала Каролина Уокер. В сиквеле она отправляется в небольшой чилийский город Вилла-Эсс, где исчезла её сестра Анна. Девушку мучают ужасающие видения, превращающиеся в реальность, и Каролине предстоит разобраться в происходящем, столкнувшись с мрачным культом и тайнами загадочной горной клиники.

Игровой процесс сочетает сражения с чудовищами и исследование зловещих локаций - от заброшенных монастырей до покинутого торгового центра. Оружие героиня создаёт своими руками, а внимательное управление боеприпасами и аптечками становится залогом выживания. Каждый шаг может привести к неожиданной встрече с кошмарными существами.

Tormented Souls 2 предлагает несколько режимов сложности. Для поклонников ретро-хорроров предусмотрен вариант с фиксированной камерой, ограниченными сохранениями и классическим управлением. Тем, кто предпочитает более современный опыт, доступен режим с подсказками и упрощённым управлением.

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.