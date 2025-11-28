Tormented Souls 2 преодолела рубеж в 100 тысяч проданных копий - авторы готовят новый контент

Tormented Souls II от студии Dual Effect и издателя PQube превысил отметку в 100 000 проданных копий. Игра вышла 23 октября на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam, Epic Games Store и GOG, и уже успела завоевать внимание поклонников жанра.

«После успеха первой игры мы возлагали большие надежды на сиквел, особенно учитывая невероятную работу, проделанную Dual Effect над созданием такого сильного продолжения», — заявил директор по маркетингу PQube Энди Пирсон. «Мы были потрясены таким приёмом. В ближайшие недели мы также поделимся новостями о новом контенте, так что следите за обновлениями».

Tormented Souls II возвращает игроков к Кэролайн Уокер, которая после событий в больнице Уайлдбергер надеялась на спокойную жизнь со своей младшей сестрой Анной. Но та становится жертвой таинственной болезни: кашель с кровью, почернение глаз и потеря сознания делают обычные лекарства бесполезными. Кэролайн вынуждена обратиться к сверхъестественным силам, чтобы спасти сестру.