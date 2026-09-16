Tormented Souls 2 установила новый рекорд скидки в Steam - хоррор впервые подешевел на 30%

В цифровом магазине Steam стартовала новая скидочная кампания на хоррор Tormented Souls 2 от студии Dual Effect и издательства PQube. Разработчиком проекта выступает Dual Effect, а его релиз состоялся 23 октября 2025 года.

В рамках текущей акции Tormented Souls 2 получила скидку 30%. Для игры это максимальная скидка с момента релиза, причём столь крупное снижение стоимости предлагается впервые.

Tormented Souls 2 представляет собой классический survival horror и продолжение первой части. Главная героиня Кэролайн Уокер отправляется в отдалённый город Вилла-Хесс, пытаясь спасти свою сестру Анну. Игрокам предстоит исследовать мрачные локации, решать головоломки, сражаться с жуткими существами при помощи импровизированного оружия и использовать сверхъестественные способности, позволяющие переключаться между реальностями.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 26 сентября.