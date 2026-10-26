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Tormented Souls 2 23.10.2025
Экшен, Адвенчура, Логические, Ужасы
7.4 143 оценки

Tormented Souls II впервые получила скидку 40% в рамках фестиваля "Страхи в Steam 5"

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Издательство PQube запустило скидочную кампанию на хоррор Tormented Souls II в цифровом магазине Steam в рамках хэллоуинского фестиваля «Страхи в Steam 5», где скидка на игру достигла 40%. Это максимальная скидка для Tormented Souls II с момента её релиза 23 октября 2025 года.

Tormented Souls II — продолжение классического survival horror от студии Dual Effect. Главной героиней вновь выступает Кэролайн Уокер, которая отправляется в удалённый город Вилья-Эсс, пытаясь спасти свою сестру Анну. Игрокам предстоит исследовать мрачные локации, решать головоломки, искать ресурсы и сражаться с многочисленными противниками.

Как и первая часть, Tormented Souls II вдохновлена классическими представителями жанра survival horror и использует фиксированные ракурсы камеры, ограниченные ресурсы и сложные головоломки. Игра поддерживает русский интерфейс и субтитры, а версия для Steam также получила статус полной совместимости со Steam Deck.

Tormented Souls II вышла 23 октября 2025 года. Разработчиком выступила Dual Effect, а издателем — PQube.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 2 ноября.

Раздачи и скидки 2
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Комментарии:  1
Ваш комментарий
ant 36436
Аттракцион невиданной щедрости

А если так?

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