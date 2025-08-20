Зеркало в кошмар: релиз Tormented Souls 2 назначен на Хэллоуинскую пору

Мрачные коридоры и леденящие кровь тайны возвращаются! Продолжение нашумевшего survival horror Tormented Souls получило дату выхода, идеально подходящую для любителей жанра – 23 октября. Эта новость была объявлена в новом 60-секундном трейлере, представленном на Future Games Show в рамках gamescom, который продемонстрировал напряженные моменты геймплея и кинематографические вставки.

Трейлер сразу же погружает в гнетущую атмосферу, которая постепенно нарастает, переходя к более жестоким и динамичным сценам. В центре событий вновь оказывается Кэролайн, главная героиня, которой предстоит пройти через новые испытания. В начале ролика мелькают зловещие локации, а затем появляется знакомое по первой части оружие – гвоздомет. Дальше напряжение только усиливается: враги выламывают запертые двери, на экране возникают сложные головоломки, обещая игрокам настоящее испытание на выживание.

Кульминация трейлера наступает, когда Кэролайн проходит сквозь мистическое зеркало, которое служит порталом в «иной мир», отчетливо напоминающий кошмарные пейзажи Silent Hill. В этой адской альтернативной реальности бедная девушка сталкивается с новыми жуткими врагами и могущественными боссами.

Синопсис игры раскрывает завязку новой истории: после ужасающих событий в больнице Уайлдбергер Кэролайн Уокер надеется вернуться к нормальной жизни со своей сестрой Анной. Однако Анну начинают преследовать мучительные видения насилия и смерти, которые воплощаются в тревожных рисунках, становящихся пугающей реальностью. Отчаявшись спасти сестру от этого проклятия, Кэролайн отправляется в отдаленный чилийский городок Вилла Хесс и таинственную клинику, скрытую в горах. За приветливыми лицами персонала скрывается ужасная правда, и сестры вскоре оказываются в центре нового кошмара.

Релиз Tormented Souls 2 состоится 23 октября 2025 года, что делает эту дату идеальной для погружения в леденящую душу атмосферу игры накануне Хэллоуина. Готовьтесь к новым мучениям и кошмарным открытиям!