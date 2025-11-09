ЧАТ ИГРЫ
Tormentor 25.11.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От третьего лица
6.4 47 оценок

Новый трейлер Tormentor. Демо-версия игры уже доступна для всех!

Simple Jack Simple Jack

Если вы следите за проектом Tormentor, то уже в курсе, что игра поступит в продажу 25 ноября. А пока разработчики продолжают подогревать интерес к своему кровавому и местами откровенно шокирующему детищу.

Во-первых, вышел новый трейлер игры — его можно посмотреть ниже. Во-вторых, на Steam появилась демо-версия под названием Tormentor: Prologue. Скачать и попробробовать можно совершенно бесплатно.

Из минусов — в демке нет поддержки русского языка (в самой игре вроде бы ожидается). Ну и отзывы на нее покамест "смешанные": игроки жалуются на забагованность и в целом характеризуют продукт как еще очень сырой.

Комментарии:  3
Simple Jack

Может ты захлопнешь пасть или голоса в твоей дырявой голове не дают...
А может ты в источник пройдешь и там срать в комментах будешь?

WerGC

лучше бы сделали что нибудь типа manhunt и если не ошибаюсь игру про русалку больше жду

Real Slim Shady

О да, ждааал