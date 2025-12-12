Встречайте Tormentor - хоррор наоборот вдохновлённый Manhunt и Saw

Madmind Studio известная по играм Agony и Succubus открывает двери в мир жестокости. Возьмите на себя роль самого известного палача и продемонстрируйте свою беспощадность, зарабатывая на боли и зрелищах. Охотьтесь, пытайте, стройте тюрьму и доминируйте в обществе, где страдания — валюта. Восстановите заброшенную тюрьму среди руин древнего храма, оснастите её орудиями пыток и готовьте жертв к кровавым шоу, получая награды от спонсоров через даркнет.
Примите роль безжалостного мучителя, борющегося с психическим расстройством, которое стирает воспоминания и вызывает всё большие потери сознания. Сотрудничайте с преступной сетью за экспериментальным препаратом, чтобы сохранить ясность ума. Анализируйте секреты заключённых через их заметки и электронную, выводите их на допросы под прицелом камер и раскрывайте тёмные тайны в прямом эфире.
Вам дана возможность создавать уникальных жертв с помощью мощной системы кастомизации: имена, тон голоса, подробные описания. Возможны и смертельные игры мести, где вооружённые узники будут охотиться уже на вас. На выбор предоставлены два персонажа: Tormentor (Иезекииль) — беспощадный монстр, но под маской скрывается человек, сформированный травмой, пленом и кровавым прошлым. Bloody Mary (Шони Смит из фильма Пила) — безжалостная палач, созданная заброшенностью, насилием и темным наследием.
И помните, в Tormentor невиновных нет.
о,давно слежу за ними на ютубе
ИГРА ОТСОЙ ПОЛНЫЙ НЕ РЕКОМЕНДУЮ
Чтобы мы все делали без твоего не важного мнени
Сык шыт.
Вторая игра после Hellriser, которую жду
Какой же это хоррор? Это симулятор охоты.
Хоррор наоборот*, а не просто хоррор.
Такой термин изначально от игры carrion пошёл, где ты тоже играешь за монстра и людей поедаешь.
Ок, хоррор наоборот - это просто симулятор охоты.
Что-то от "Manhunt" я тут ничего не увидел