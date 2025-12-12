Встречайте Tormentor - хоррор наоборот вдохновлённый Manhunt и Saw

Madmind Studio известная по играм Agony и Succubus открывает двери в мир жестокости. Возьмите на себя роль самого известного палача и продемонстрируйте свою беспощадность, зарабатывая на боли и зрелищах. Охотьтесь, пытайте, стройте тюрьму и доминируйте в обществе, где страдания — валюта. Восстановите заброшенную тюрьму среди руин древнего храма, оснастите её орудиями пыток и готовьте жертв к кровавым шоу, получая награды от спонсоров через даркнет.

Примите роль безжалостного мучителя, борющегося с психическим расстройством, которое стирает воспоминания и вызывает всё большие потери сознания. Сотрудничайте с преступной сетью за экспериментальным препаратом, чтобы сохранить ясность ума. Анализируйте секреты заключённых через их заметки и электронную, выводите их на допросы под прицелом камер и раскрывайте тёмные тайны в прямом эфире.

Вам дана возможность создавать уникальных жертв с помощью мощной системы кастомизации: имена, тон голоса, подробные описания. Возможны и смертельные игры мести, где вооружённые узники будут охотиться уже на вас. На выбор предоставлены два персонажа: Tormentor (Иезекииль) — беспощадный монстр, но под маской скрывается человек, сформированный травмой, пленом и кровавым прошлым. Bloody Mary (Шони Смит из фильма Пила) — безжалостная палач, созданная заброшенностью, насилием и темным наследием.

И помните, в Tormentor невиновных нет.