В Steam состоялся релиз тёмного приключения Tormentum II над которым работали 8 лет

Независимая команда OhNoo Studio официально выпустила в сервисе Steam психологический хоррор-квест Tormentum II. Создание проекта заняло у авторов почти 8 лет, при этом над игрой трудился коллектив всего из 2 человек в лице Петра Рушковского и Лукаша Рутковского. По случаю долгожданного выхода новинка получила 15% скидку и продаётся за 764 рубля вместо стандартных 899 рублей, а ознакомительная акция продлится до 6 августа 2026 года.

Сюжетная линия предлагает самостоятельную историю, для понимания которой не требуется знакомство с первой частью Tormentum: Dark Sorrow. Главным героем выступает разработчик по имени Дэвид, создающий симуляцию с автономно мыслящими существами. После установки загадочного процессора, купленного у анонимного продавца, персонаж приходит в себя запертым в тюрьме на острове внутри собственного творения. Герою предстоит исследовать сюрреалистичный мир, который вышел из-под контроля и начал жить по собственным непостижимым законам.

Визуальное оформление новинки вдохновлено биомеханическими формами Х. Р. Гигера и мрачными живописными мирами Здзислава Бексиньского. Разработчики создали 200 нарисованных вручную сцен, а с учётом детальных крупных планов общее количество уникальных фонов достигает почти 500 штук, что примерно в 3 раза превышает показатели первой игры. При этом плотность детализации графики выросла почти в 9 раз и составляет свыше 8.7 млн пикселей против 1.0 млн в оригинальном проекте.

Геймплей строится вокруг исследования островов и решения головоломок в классическом стиле Point-and-Click. Игрокам предстоит принимать морально неоднозначные решения, напрямую влияющие на судьбы встречаемых персонажей и приводящие к нескольким вариантам финала. На прохождение сюжетной кампании потребуется от 8 до 12 часов. Проект поддерживает кадровую частоту 60 FPS и выше, предлагает 8 слотов для ручного сохранения, а также содержит мрачный атмосферный саундтрек с тяжелыми элементами метала.

Игра получила полную поддержку контроллеров Xbox и PlayStation, а также адаптирована под портативную консоль Steam Deck и операционные системы Linux. На старте продаж доступен полный перевод интерфейса и субтитров на русский язык, с созданием которого авторам помогали участники фанатского сообщества. Одновременно с проектом в продажу поступило цифровое загружаемое дополнение с 64-страничным артбуком, а также специальный комплект Tormentum Collection, включающий обе части серии.