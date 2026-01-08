Анонсирована мрачная ролевая игра Tornblade в духе классики 90-х

Инди-разработчик Томаш Мюллер официально представил свой проект под названием Tornblade. Это жестокая экшен-RPG, которая позиционируется как наследник культовых игр прошлого, в частности классической Moonstone: A Hard Days Knight. Автор намерен объединить дух старой школы с современным геймдизайном и технологическими возможностями движка Unreal Engine.
Ключевой особенностью игрового процесса станет гибридная система камеры. Исследование мрачного мира, поиск секретов и взаимодействие с персонажами будут проходить в изометрической перспективе с видом сверху. Однако в моменты сражений игра трансформируется в динамичный сайд-скроллер, где герою предстоит сражаться с монстрами и вражескими воинами на аренах, напоминающих классические аркадные боевики.
События игры развернутся в Земле Воронов, или Хрефнфельде. Это суровый край, вдохновленный славянскими и кельтскими мифами, наполненный темными лесами, древними руинами и забытыми богами. Игрокам предстоит взять на себя роль одинокого рыцаря, пораженного темной болезнью, и попытаться остановить силы, приведшие этот мир к гибели.
Разработка проекта ведется силами одного человека, который недавно принял решение перенести игру на Unreal Engine 5 для улучшения визуальной составляющей. У Tornblade уже появилась страница в магазине Steam, где пользователи могут добавить игру в список желаемого и следить за новостями разработки.
The game is being created by a small two-person team – one creator and one programmer – driven by a passion for dark, classic RPGs.
