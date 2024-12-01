В Steam вышла игра про дрифт - Torque Drift 2

Torque Drift 2 — это автоспортивная игра, действие которой происходит в вымышленном современном японском городе. Он предлагает обширную настройку транспортных средств, реалистичную физику с поддержкой сим-ригов, лицензированные автомобили и детали, тщательно детализированные трассы и соревновательную игру. Благодаря встроенной поддержке модов сообщества и ряду функций, ориентированных на сообщество, игра обеспечивает захватывающий как одиночный, так и многопользовательский режим. Torque Drift 2 спроектирован так, чтобы отражать реальную динамику дрифта, а физика обеспечивает подлинное ощущение независимо от того, используете ли вы контроллер или высококлассную симуляционную установку. Наша команда, состоящая из разработчиков, которые в реальной жизни дрифтуют на автомобилях, стремится обеспечить точность и удовольствие от вождения для каждого игрока, независимо от его настроек.

На игру действует скидка 25% сейчас цена 374 рубля, до 12 декабря. Игра переведена на русский язык.