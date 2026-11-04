В Steam состоялся релиз масштабной средневековой песочницы Total Blade: Mythology с битвами на 5000 воинов

В сервисе Steam состоялся релиз исторической ролевой песочницы Total Blade: Mythology от независимого разработчика Moondolino. Проект объединяет механики масштабных тактических сражений и ролевой экшен с видом от третьего лица, отсылая к сериям Total War и Mount & Blade. Действие разворачивается в 1580-х годах на глобальной карте, охватывающей огромные территории от Англии до Японии.

Ключевой особенностью игры стали массовые битвы в реальном времени, рассчитанные на участие от 3400 до 5000 бойцов на одном поле. Для реализации таких масштабов автор полностью отказался от стандартного физического движка Unreal Engine и написал собственную физическую подсистему на C++. Симуляция учитывает массу отрядов и инерцию столкновений. При таране кавалерии реализована механика физического маятника, когда импульс удара всадников передается сквозь ряды пехоты и буквально отбрасывает бойцов первой линии вперед.

В игре представлены десятки фракций разных культурных регионов. Помимо европейских государств вроде Англии, Франции, Священной Римской империи и Речи Посполитой, на карте присутствуют державы Ближнего Востока и Азии, включая династию Мин, государство Сефевидов, Сибирское ханство и феодальную Японию. В отряд разрешено нанимать реальных исторических деятелей того периода. Среди доступных спутников присутствуют драматург Уильям Шекспир, писатель Мигель де Сервантес, философ Мишель де Монтень, астроном Иоганн Кеплер и мечник Миямото Мусаси.

Стратегическая часть включает осады крепостей с применением осадных орудий, управление городами, торговлю и отправку компаньонов с дипломатическими поручениями. В тавернах доступны аутентичные настольные игры, где лорды способны мухлевать или переворачивать столы при проигрыше, провоцируя драку. При падении авторитета правителя вассалы могут поднять восстание и разделить державу на несколько частей, а войска на поле боя сопровождают музыканты, исполняющие национальные марши.

Несмотря на большой размах, проект создан разработчиком-одиночкой, который открыто сообщил о масштабном применении нейросетей при разработке. Искусственный интеллект использовался для конвертации кода, создания трехмерных моделей, текстур, звуковых эффектов, анимаций и озвучки персонажей. Сразу после релиза создатель проекта объявил, что игра получит только один крупный апдейт перед полным прекращением поддержки.

Запланировано только одно масштабное обновление, поэтому принимаются любые запросы. За последний месяц весь создававшийся за 4 года код удалось перестроить под структуру, оптимизированную для искусственного интеллекта. Теперь стали выполнимы масштабные и сложные задачи, которые кажутся преждевременными для человечества.

- Moondolino, разработчик Total Blade: Mythology

Выход этого финального контентного обновления намечен на середину декабря 2026 года. В него войдут фракция Дайвьет, женские персонажи, вид от первого лица, зимняя система снабжения армий и переработанные анимации. Согласно системным требованиям на странице в Steam, для сражений на 600 воинов требуется видеокарта GeForce GTX 1050 Ti, для баталий на 2400 человек необходима GeForce RTX 4060 Ti, а для битв на 4100 бойцов указан адаптер GeForce RTX 5070 Ti.