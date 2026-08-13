Анонсирована полноценная VR-версия психологического хоррора Total Chaos для шлемов виртуальной реальности

Разработчики представили специальное издание своего сурового психологического хоррора Total Chaos VR Edition, которое создаётся специально для шлемов виртуальной реальности. Официальный анонс амбициозного проекта состоялся в рамках масштабного мероприятия VR Games Showcase, где авторы продемонстрировали первый пугающий тизер. Проект разрабатывается для персональных компьютеров и появится в цифровом магазине Steam VR уже в ближайшее время. Создатели приняли решение сделать приятный подарок для преданного сообщества, поэтому все нынешние и будущие владельцы оригинальной компьютерной версии игры получат VR-издание абсолютно бесплатно в день релиза.

Разработчики подчеркнули, что грядущее переиздание не является обычным и ленивым портом оригинального проекта на новые технические рельсы. Команда полностью перестроила и бережно адаптировала игровой процесс культового психологического выживания под уникальные особенности современных виртуальных шлемов. Игрокам предстоит лицом к лицу столкнуться с гнетущими кошмарами заброшенного острова Форт Оазис, где каждый шорох и тёмный угол станут казаться намного ближе и опаснее. Авторы обещают подарить совершенно новые и незабываемые ощущения от прохождения как для абсолютных новичков, так и для ветеранов оригинальной истории.

В процессе тотальной переработки игрового процесса создатели полностью изменили привычное расположение всех полезных предметов, ресурсов и ключевых элементов экипировки на локациях. Игровой баланс боевых столкновений с монстрами был тщательно пересмотрен, а некоторые обширные секции мрачного шахтёрского острова подверглись полноценному архитектурному редизайну. Всё это было сделано ради того, чтобы каждое совершаемое движение и взаимодействие с окружающим миром ощущались максимально естественно и комфортно внутри VR-гарнитуры. При этом авторам удалось полностью сохранить фирменную гнетущую атмосферу, жестокую боевую систему и глубокий психологический ужас оригинала.

В список особенностей свежего переиздания вошла полноценная симуляция выживания с ручным управлением всеми доступными инструментами. Игрокам придётся самостоятельно обыскивать тёмные закоулки в поисках ресурсов, копаться в инвентаре, создавать самодельное оружие и сражаться с чудовищами на критически близкой дистанции. Помимо полноценного релиза на персональных компьютерах, издатели официально подтвердили разработку отдельной автономной версии хоррора. Данный вариант создаётся специально для шлемов Meta Quest 3 и более доступной модели Meta Quest 3S, а его продажи будут запущены через цифровой магазин Meta Horizon Store.

Точные даты полноценного релиза Total Chaos VR Edition для обеих платформ, а также финальная стоимость консольной версии пока не раскрываются и будут объявлены позже.