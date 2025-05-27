Атмосферный хоррор-шутер Total Chaos получил новый трейлер и демоверсию

Студия Trigger Happy Interactive, подарившая миру адреналиновый Turbo Overkill, и издатель Apogee Entertainment объявили о выходе демоверсии Total Chaos — хардкорного хоррор-шутера от первого лица. Ознакомительную версию уже можно бесплатно загрузить в Steam, а полноценный релиз игры запланирован на 25 июля 2025 года.

Вместе с демо разработчики представили свежий трейлер, наполненный жуткой атмосферой и жестокими врагами. Total Chaos переносит игроков в руины шахтёрской колонии Форт Оазис, где кошмары становятся реальностью. Вас ждёт девять насыщенных ужасами глав с ограниченными ресурсами, суровым инвентарём и постоянной угрозой за каждым углом.

Игра делает ставку на выживание: боеприпасов всегда мало, инвентарь «наказуем», а враги беспощадны. Только смелость и расчётливость помогут выжить.

Пока что системные требования не финальны, но уже известны: