Атмосферный хоррор-шутер Total Chaos получил новый трейлер и демоверсию

Студия Trigger Happy Interactive, подарившая миру адреналиновый Turbo Overkill, и издатель Apogee Entertainment объявили о выходе демоверсии Total Chaos — хардкорного хоррор-шутера от первого лица. Ознакомительную версию уже можно бесплатно загрузить в Steam, а полноценный релиз игры запланирован на 25 июля 2025 года.
Вместе с демо разработчики представили свежий трейлер, наполненный жуткой атмосферой и жестокими врагами. Total Chaos переносит игроков в руины шахтёрской колонии Форт Оазис, где кошмары становятся реальностью. Вас ждёт девять насыщенных ужасами глав с ограниченными ресурсами, суровым инвентарём и постоянной угрозой за каждым углом.
Игра делает ставку на выживание: боеприпасов всегда мало, инвентарь «наказуем», а враги беспощадны. Только смелость и расчётливость помогут выжить.
Пока что системные требования не финальны, но уже известны:
- Минимум: Windows 10, 4-ядерный процессор 2+ ГГц, 16 ГБ ОЗУ, GTX 970 или R9 390X.
- Рекомендуемые: 8-ядерный процессор 3+ ГГц, 32 ГБ ОЗУ, RTX 3050 или RX 6500 XT.
В желаемое так где моя кридитека
надеюсь она лучше оригинала , т к в оригинале все очень даже кроме боевки какого то импакта у ней нет и удовольствия не приносит
пойдет