Хоррор Total Chaos от создателя Turbo Overkill вышел на ПК и консолях

Состоялся официальный релиз психологического хоррора на выживание Total Chaos. Издателем проекта выступила компания Apogee Entertainment, а за разработку отвечала студия Trigger Happy Interactive, которую возглавляет Сэм Преббл, известный по высокооцененному шутеру Turbo Overkill. Игра доступна пользователям персональных компьютеров в сервисе Steam, а также владельцам консолей текущего поколения Xbox Series X|S и PlayStation 5.

История создания проекта началась почти 20 лет назад в виде глобальной модификации для классического Doom II. Теперь это полноценный самостоятельный ремейк, созданный на современном движке с улучшенной графикой и переработанными механиками. Сюжет переносит игроков на мрачный остров Форт Оазис, бывшую шахтерскую колонию, куда главный герой попадает после кораблекрушения. Ему предстоит исследовать заброшенные руины, следуя указаниям загадочного голоса по рации, и раскрыть тайны этого проклятого места.

Игровой процесс Total Chaos делает упор на выживание в условиях дефицита ресурсов. Геймерам необходимо тщательно исследовать локации в поисках материалов для крафтинг, чтобы создавать самодельное оружие и инструменты. Боевая система сочетает в себе напряженные сражения в ближнем бою и перестрелки, однако каждый патрон на счету. Помимо физических угроз в виде гротескных монстров, игрокам придется следить за ментальным здоровьем протагониста, так как окружающая реальность имеет свойство искажаться по мере погружения в безумие.

Одной из ключевых особенностей релиза стало звуковое сопровождение. К команде композиторов присоединился легендарный Акира Ямаока, известный своей работой над серией Silent Hill, который написал оригинальный музыкальный трек для игры. Разработчики также подтвердили, что в будущем планируют расширить опыт погружения в атмосферу ужаса: выход версии с поддержкой виртуальной реальности запланирован на второй квартал 2026 года. На данный момент игру можно приобрести со скидкой в честь выхода.